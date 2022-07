Thijs Roelen zit met zijn ‘droombaan’ in de Tour de France: ‘Alles is nieuw en spannend’

Interview Geridderde uitgever Wouter van Gils opereert graag achter de schermen

BREDA - De digitale revolutie en de opkomst van de publieksfilosofie markeren de loopbaan van uitgever Wouter van Gils (68). De Bredanaar werd onlangs in Amsterdam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Ik sta niet graag in de schijnwerpers. Laat mij maar achter de schermen opereren. Daar voel ik mij het beste bij.”

