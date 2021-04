Ticketwinnaars zijn nu verliezers: ‘538 Oranjedag was juist nodig om te testen’

Genieten van de natuur op een bankje van Leo (69)

17 april RIJSBERGEN - Hoeveel bankjes hij maakte? Thuis, in Rijsbergen, valt Leo Ceelen (69) even stil. ,,Oei”, zegt hij dan. ,,Dat weet ik niet precies. Best veel.” Bankjes die hij eigenhandig plaatste in de natuur in zijn omgeving.