Tien klassen van Alphense basisschool in quarantaine: ‘Alleen de kleuters zijn er’

'Onmisbare' werkers komen in actie: 'Voor onze veiligheid was weinig aandacht’

16 september BREDA - ,,Iemand zei: maak je toch niet druk. Maar ik kwam volledig onbeschermd bij mijn klanten binnen. En die waren bang.’’ De 49-jarige Raphaëla uit Breda is al zo’n tien jaar schoonmaakster. Daarvoor was ze ongeveer even lang werkzaam in de zorg.