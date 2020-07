Tientallen protesterende boeren rijden met tractoren rondje centrum Breda

Minister: opstand in jeugdgevan­ge­nis Breda niet gevolg van personeels­te­kort

17:36 De opstand van gedetineerden in mei in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, waarbij een groepsleider door een arrestatieteam van de politie moest worden bevrijd, had niets te maken met een tekort aan personeel. Het incident lijkt eerder het gevolg van uit de hand gelopen baldadigheid.