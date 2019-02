Tiësto had het prima naar zijn zin tijdens concert in Saoedi-Arabië

Ook maag- en darmonder­zoe­ken in DC Klinieken Breda

9:00 BREDA - De vorig jaar geopende vestiging van DC Klinieken in Breda, gespecialiseerd in pijnbestrijding, breidt haar zorgaanbod uit. Vanaf half maart gaat de kliniek maag- en darmonderzoeken verrichten. Ook komt er in het pand in de Haagse Beemden een zogeheten Beweegplein, waar mensen met langdurige pijnklachten onder begeleiding kunnen trainen.