Tilburger (34) gewond na ongeval met quad, vrouw (30) uit Breda overleden

Tropische hitte weerhoudt bejaarden in Breda niet van deelname aan rollatorra­ce

27 augustus BREDA - Hoe verantwoord is het om topsport te bedrijven met deze temperaturen? Het is een discussie die ieder jaar wel weer oplaait. Sportclubs, atleten, artsen, de GGD; er zijn een hoop mensen die er hun zegje over doen. Zo niet bij woonzorgcomplex deBreedonk aan de Willem van Oranjelaan in Breda, waar de jaarlijkse rollatorrace dinsdagmiddag gewoon is doorgegaan.