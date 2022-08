Tilburger (36) tankt zonder te betalen op A58 bij Breda

necrologie ‘Veelzijdig en onderne­mend man’ Tem Nederlof overleden (1942-2022)

BREDA - Voormalig scheepswerfeigenaar en NAC-bestuurder Tem (Teunis) Nederlof is afgelopen dinsdag in zijn woonplaats Breda overleden. Nederlof is 80 jaar geworden.

