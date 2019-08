Tilburger (36) verliest controle over het stuur op A58 bij Breda en raakt gewond

VIDEO Kameraad­schap­pe­lijk hangen de vliegers in de Rijsbergse lucht

17 augustus RIJSBERGEN - De handen aan een lijn, starend naar zijn vlieger die hoog in de lucht de wind trotseert, roept de Britse vliegeraar Keith Boxell: ,,Rijsbergen? Daar willen we allemaal zijn. Het is een geweldig vliegerfestijn.”