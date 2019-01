Tilburgse studente Joy maakt indruk in DanceSing: ‘Ik was veel zelfverzekerder dan tijdens The Voice’

Voor de oplettende talentenjachtkijker was Joy van Keep, die haar artiestenopleiding in Tilburg volgt, geen verrassing. Haar stem maakte al indruk bij het vorige seizoen van The Voice of Holland. Daar sprak ze openhartig over haar persoonlijke omstandigheden. Tegen presentatrice Wendy van Dijk vertelde Joy hoe ze op 17-jarige leeftijd zwanger bleek te zijn: ‘’Het was onverwacht, maar we zijn helemaal aan hem gewend en nu is het moederschap heel leuk.’’



Joy belandde in het team van coach Anouk maar kwam uiteindelijk niet verder dan de battles. Nu, iets meer dan een jaar later, is de Bredase weer op televisie te zien bij een talentenjacht. In het nieuwe programma DanceSing is de jury (o.a. Trijntje Oosterhuis en Gordon Heuckeroth) op zoek naar het totaalplaatje van een wereldartiest. De deelnemers moeten daarom in zowel zang als dans auditie doen.