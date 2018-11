Tilburgse zoon eist dat vader grafrechten overleden Bredase moeder betaalt

Pop-up restaurant van Ravanello in voormalig belasting­kan­toor Breda

16 november BREDA - Cateringbedrijf Ravanello opent binnenkort in het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda een pop-up restaurant. Initiatiefnemer is Ralph Geerts, chef en eigenaar van Ravanello. Geerts zal met zijn team van 2 tot en met 22 december een typisch Brabants vijf gangen menu koken. Thema: ‘Hoe proeft gastvrijheid in Brabant?’