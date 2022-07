Toplocatie op de Haagdijk: ‘Met oudjaar zie je vuurwerk tot aan de horizon’

Vanaf het dakterras van Bert-Jan Meeuwsen aan de Haagdijk kun je 360 graden in de rondte over Breda heen kijken. Het eerste wat opvalt, zijn de kerken. De Grote Kerk, de Capucijnenkerk, de Laurentiuskerken in het Ginneken en ook de kerktorens van Bavel, Ulvenhout en Etten-Leur zijn te zien.