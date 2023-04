Topsporthal Breda is bijna klaar: ‘De Kragt begint al een beetje te leven in het wereldje’

Bavelnaren moeten tuinhuis of carport afbreken: einde aan langslepen­de kwestie

BAVEL - De bewoners van een huis aan de Roosbergseweg in Bavel zullen hun carport of tuinhuis moeten afbreken of verplaatsen. De rechtbank concludeert dat de gemeente Breda terecht heeft geweigerd beide gebouwen samen toe te staan.