Torenbeklimming of middagje lachen: 5 x dit kun je doen komend weekend in Breda

Geen zin om dit weekend in je luie stoel door te brengen? Dan heb je geluk! Er staan genoeg leuke activiteiten op de planning in Breda. Check snel het lijstje en maak je plannen voor dit weekend.

Gilde de Baronie: Stadswandeling door Breda

Wil je Breda op een andere manier leren kennen? Loop dan mee tijdens de stadswandeling dit weekend. De wandeling op zaterdag 11 februari start om 14.00 uur en de wandeling op zondag 12 februari start om 11.00 uur. Tijdens de tocht loop je langs verschillende gebouwen en krijg je meer inzicht in de geschiedenis van Breda.

Foto: Janine Klappert

De Grôtste Mââuwert van ut Kielegat

Wil je een middagje lachen? Ga dan op zondag 12 februari naar de Mezz. Daar is de verkiezing van De Grôtste Mââuwert van ut Kielegat. Meerdere tonpraters overtuigen je waarom zij de Grôtste Mââuwert van Breda zijn. Het evenement begint om 13.30 uur. Hier kun je tickets kopen.

Torenbeklimming

De ruim 97 meter hoge Grote Kerk is het grootste gebouw van Breda en geeft je een prachtig uitzicht over Breda. Heb je Breda nog nooit van boven gezien? Dan is dit weekend een mooi moment om dat te doen. Je beklimt de toren via een wenteltrap en krijgt uitleg van een stadsgids over de toren. Hier haal je je tickets.

Foto: indebuurt Breda

Ouderencarnaval

Op de woensdag 15 februari wordt elk jaar het ouderencarnaval gehouden. Senioren kunnen op die dag hun voeten van de vloer gooien en genieten van de leukste carnavalsmuziek in Zaal Vianden in het Ginneken. Ken jij iemand (of wil je zelf gaan) die daar naar toe wil? Kaarten zijn te koop bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers (Ginnekenweg 52) of bij de Bruna in het Ginneken.

Natuurwandeling Galderse Heide

Wil je dit weekend even ontsnappen aan de drukte in de stad? Loop dan mee met de wandeling door de Galderse Heide op zondag 12 februari. De toch start om 13.30 uur en je komt helemaal tot rust. Vooraf inschrijven is verplicht, dat kan je hier doen. Enjoy!

Foto: Google Streetview

