Tot 9 jaar cel voor drugssmokkel in haven Vlissingen

indebuurt.nl Bahar uit Hoge Vucht start eigen studiebege­lei­ding: 'Geef scholieren de extra aandacht die nodig is'

Jarenlang werkte Bahar Tuncer Uzun uit Hoge Vucht op een school in Breda als docent. Ze zette zich in voor haar leerlingen, maar merkte dat ze niet iedereen de benodigde aandacht kon geven. “Jammer, want sommige scholieren hebben extra aandacht nodig”, zegt ze. Daarom gooide Bahar het roer om en begon ze met haar eigen bedrijf: Studiehelden.