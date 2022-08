Tranen van Van Cooth zet in op verjonging en betaald bier

Bloed, zweet, tranen en een kleine 5000 personen die meebléren met een tranentrekker vlak voor de Mezz. Ook Andreas Potters zingt even later hard mee met het nummer over de vlieger van André Hazes. Het is de tweede keer dat hij aanwezig is bij de Tranen. Een evenement dat hij omschrijft als een rauw, gevoelig en oprecht samenkomen. ,,Jezelf helemaal schor zingen over de liefde en het leven, dat is voor mij een goed smartlappenfeest.” Volgens Potters is het genre verder volks, maar daardoor niet simpel of minder. Mensen die neerkijken op deze muziekstijl moeten volgens hem dan ook beter luisteren naar de tekst erachter. ,,Heel het leven komt voorbij in een goede smartlap, dat heb je bij hiphop toch minder.”