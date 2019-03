Trein botst op auto in Prinsenbeek: vrouw en kind op tijd uit wagen

Goed gesprek in stoel bij televisie­kap­per Marko

23 maart BREDA - In het nieuwe VPRO tv-programma Hoofdzaken (vanaf morgen, 18.15 uur, NPO Zapp) vertellen kinderen in de kappersstoel openhartig over wat hen bezighoudt, over hun kopzorgen en over de dingen waar ze blij van worden. Hun kapper en gesprekspartner is Marko Suds (43) uit Breda.