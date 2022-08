Treinstaking zit introductieweken Breda dwars, tourismestudenten kunnen vanavond al logeren

Gespeciali­seer­de koffietent steeds populair­der in Breda: ‘De piek is nog niet bereikt’

BREDA - Koffietentjes zijn onverminderd populair in Breda. De afgelopen vijf jaar is het aantal koffiespeciaalzaken in de stad met 70 procent gestegen. En dit kunnen er maar zo nog meer worden.

