Twee auto’s botsen op elkaar in Breda: een gewonde

column Pieter en zijn politieke wasmiddel: nu nóg socialer

Je zult maar een CDA’er zijn. Arme kiezer, verdwaald en verdwaasd. Blijf je trouw aan je oude geloof, hoe verdomd weinig daar ook van over lijkt te zijn, stap je over naar de Beweging van de Boeren en Burgers op het platteland of moet je alle hoop vestigen op Nieuw Sociaal Contract?