Twee gewonden bij botsing met vijf auto's op A27 bij Hank, weg bleef urenlang dicht

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op de A27 bij Hank. De weg was volgens Rijkswaterstaat dicht om hulpdiensten ruimte te geven. Op het moment dat de hulpverleners waren vertrokken, moest de snelweg nog gesloten blijven voor een politieonderzoek en bergingswerkzaamheden. De gewonden zijn de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van één van de personenauto's.

Eén van de slachtoffers zat bekneld in een voertuig en werd door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde werd op de plaats van het ongeval aan verwondingen behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis, hoewel volgens een politiewoordvoerster twee ambulances vanaf de A27 vertrokken. Het is bij de zegsvrouw niet bekend wat de bestemming van de tweede ambulance was.

Lees verder onder de foto’s van het ongeluk op de A27.

Volledig scherm Door een botsing op de A27 bij Hank werd de de weg tijdelijk in de richting van Breda afgesloten. © Eye4images / Marcel van Dorst

Volledig scherm Bij het ongeluk op de A27 bij Hank kwam een traumahelikopter ter plaatse. © Eye4images / Marcel van Dorst

Ongeluk op omleidingsroute

Voor het ongeval op de A27 landden verder twee traumahelikopters langs de snelweg bij Hank, meldt de politie. Uiteindelijk hoefden de traumateams niet mee naar het ziekenhuis. Bij de botsing is volgens de ANWB ook olie op de weg terechtgekomen. Hoe de voertuigen konden botsen, is onbekend.

Op de A27 richting Breda stond een file door de botsing. Weggebruikers werden in de eerste uren na het ongeluk vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via Den Bosch en Dordrecht. Zo konden bestuurders over de A15, A16 en A2 alsnog hun bestemming bereiken. Later werden bestuurders via de af- en oprit verder over de weg geleid tot de A27 weer openging.

Op één van de routes waar omgeleid verkeer naartoe werd gestuurd, de A59, vond rond 08.10 uur ook een ongeluk plaats. Bij Waalwijk botsten een auto en een bestelbus met elkaar. Bij dat ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De ANWB adviseerde daarom tijdelijk om niet meer via die weg om te rijden.

Lees verder onder de foto's van het ongeluk op de A59.

Volledig scherm Op één van de omleidingsroutes, de A59, botsten een auto en een bestelbus op elkaar. Daarom adviseert de ANWB verkeer dat de A27 wil vermijden niet via de Maasroute te rijden. © Foto FPMB / Marvin Doreleijers

Volledig scherm Op één van de omleidingsroutes, de A59, botsten een auto en een bestelbus op elkaar. Daarom adviseert de ANWB verkeer dat de A27 wil vermijden niet via de Maasroute te rijden. © Foto FPMB / Marvin Doreleijers

Ingesloten verkeer op A27 teruggeleid

Verkeer dat ingesloten was door het sluiten van de A27 bij Hank, werd rond 08.55 uur terug de weg op geleid. Hiervoor is een fysieke afzetting gemaakt, meldde Rijkswaterstaat. Aan de andere kant van de snelweg, richting Gorinchem, stond een kijkersfile die bij knooppunt Hooipolder begon. Ook het verkeer op de A59 had last van die vertraging.

De politie heeft bij de weg onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk op de A27. Rond 11.50 uur was het politieonderzoek klaar en werd gestart met de bergingswerkzaamheden. Die waren na iets minder dan anderhalf uur afgerond.

Volledig scherm Op de A27 bij Hank zijn drie voertuigen met elkaar gebotst. De weg is richting Breda tijdelijk dicht. © Eye4images / Marcel van Dorst

Volledig scherm Op de A27 bij Hank zijn drie voertuigen met elkaar gebotst. De weg is richting Breda tijdelijk dicht. © Eye4images / Marcel van Dorst

Volledig scherm Door een botsing op de A27 bij Hank werd de de weg tijdelijk in de richting van Breda afgesloten. © Eye4images / Marcel van Dorst

Volledig scherm Door een botsing op de A27 bij Hank werd de de weg tijdelijk in de richting van Breda afgesloten. © Eye4images / Marcel van Dorst

Volledig scherm Door een botsing op de A27 bij Hank werd de de weg tijdelijk in de richting van Breda afgesloten. © Eye4images / Marcel van Dorst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's