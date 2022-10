Twee gewonden bij botsing tussen scooter en auto in Prinsenbeek

Vriendin overleden Jimmy (27) niet langer verdacht van ‘bestelbus­on­ge­luk’ in Rijsbergen

RIJSBERGEN - De 34-jarige vrouw uit Breda die afgelopen zaterdag betrokken was bij een dodelijk ongeval in Rijsbergen, is niet langer verdachte in de zaak. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk kwam een 27-jarige Bredanaar om het leven.

26 oktober