Twee jongens en meisje neergestoken in park in Breda, traumahelikopter geland

BREDA - Bij een steekpartij in Breda zijn zondagavond twee jongens en een meisje gewond geraakt. De jongeren zouden zijn neergestoken door een man in donkere kleding, zo luidt de eerste informatie die de politie heeft.

Dat gebeurde in het Westerpark, bij de Argusvlinder, waar regelmatig wat jongeren zitten. Het lijkt erop dat de drie bij één groep hoorden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er landde een traumahelikopter met een arts om de slachtoffers bij te staan.

Eén van de slachtoffers zou meerdere keren in zijn rug zijn gestoken. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van de trauma-arts uit de helikopter. Een ander slachtoffer heeft verwondingen in de nek, het derde aan het been.

De politie zoekt in de wijk naar de dader. Op basis van eerdere verklaringen van anderen in de groep is het een man die in het donker is gekleed. De overige jongeren zijn meegenomen naar het politiebureau, waar ze een uitgebreide verklaring afleggen.