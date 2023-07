Twee woningen vernield door explosief in Breda: gemeente plaatst camera in straat

indebuurt.nl Juli 2023: dit is er deze maand te doen in Breda

Een Bredaas festival bezoeken, naar het terras op de Markt of een duik nemen in zwembad Wolfslaar. Het is alweer bijna juli en er komen genoeg toffe evenementen aan in Breda. Pak je agenda er maar bij! Dit wil je niet missen in de nieuwe maand.