Tweede editie Hittegolf op vernieuwd plein: ‘We vragen op charmante wijze of iedereen het plein netjes wil houden’

TETERINGEN – Na twee afgelastingen is het 18 juni eindelijk zover: de tweede editie van het Hittegolf Festival in Teteringen. Een evenement waar het dorp smachtend naar uitkijkt.

Dat Teteringen zit te wachten op een goed festival weten Rick van Hooijdonk en Annette Vossenaar van Hittegolf als geen ander. Waar de eerste editie binnen twee weken was uitverkocht, gingen de 2400 kaarten voor deze tweede editie er in vier uur doorheen. ,,Het is voor ons vooral een bevestiging dat het dorp een ons-kent-ons-feestje kan gebruiken”, zegt Van Hooijdonk.

Het lokale karakter van Hittegolf Festival is terug te vinden in de line-up. Zo komt Funkerman uit Teteringen en was Berry Koevoets van Mosterd na de Maaltijd lange tijd begeleider op basisschool Helder Camara. De Teteringse medleygroep Crazy Summer Boys is zelfs speciaal opgericht voor het feest.

Line-up

De line-up wordt verder aangevuld met nationale artiesten zoals rapper Sjaak en 2 Brothers on the 4th Floor. ,,We proberen het festival op deze manier zo toegankelijk mogelijk te houden voor alle leeftijden. Dat maakt ons anders dan bijvoorbeeld een festival als Breda Barst”, vindt Van Hooijdonk

Hittegolf wordt ook meteen de onofficiële vuurdoop voor het vernieuwde Willem-Alexanderplein. Omdat het park nog niet helemaal af is, wordt voor het evenement gebruik gemaakt van noodbestrating.

Verder verwacht Vossenaar dat de bezoekers netjes zullen omgaan met het groen dat onlangs is gepland. ,,We vragen op charmante wijze of iedereen het plein netjes wil houden. Er wordt ook veel afgezet, dus er kan weinig gebeuren.”

Compliment

De eerste editie uit 2019 dient hierbij als voorbeeld. Toen kreeg de organisatie van Hittegolf een compliment van de gemeente Breda, omdat er geen enkele klacht over het festival was binnengekomen. Dat heeft volgens Vossenaar ook weer alles te maken met dat ons-kent-ons-gevoel. ,,Teteringen is een trots dorp en als het aan ons ligt, wordt Hittegolf een vast onderdeel van de dorpstraditie.”