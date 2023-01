Tweederde recreatiebedrijven heeft personeelstekort en dus moet mbo-school De Rooi Pannen aan de slag

66 Procent van de bedrijven in de recreatiebranche heeft te weinig personeel. Dat blijkt uit onderzoek van vakbonden FNV Recreatie, KIKK recreatie en brancheorganisatie HISWA-RECRON. De instroom van nieuwe werknemers vanuit het mbo blijft achter en 18 procent van de medewerkers denkt erover iets anders te gaan doen.

Imago niet goed

Deze cijfers werden vorige maand gepresenteerd op een congres waar Margreet Toonen, directeur van De Rooi Pannen in Breda sprak. Er is werk aan de winkel voor haar school met de grootste opleiding voor recreatiemedewerkers van Nederland maar daar loopt (net als in heel Nederland) het aantal studenten terug.

Quote Mensen zien het als een vakantie­baan­tje, niet altijd als vak Margreet Toonen

Niet genoeg vmbo’ers kiezen voor de recreatiesector. Het imago is niet goed. ,,Mensen zien het als een vakantiebaantje, niet altijd als vak”, zegt Toonen. De Rooi Pannen zorgt ervoor dat ze studenten opleiden voor werk dat er het jaar rond is. ,,Als je in de zomer in een animatieteam zit, kan je in de winter de financiën doen of aan marketing werken. Dat leren wij de studenten dus ook.”

Hotelkamers in plaats van klassen

Toonen laat graag zien wat ze vmbo’ers te bieden heeft. Er zijn keukens, een evenementenbureau, een hotel en andere plekken waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen met echte gasten. ,,Dit zijn de hotelkamers, studenten hebben ze net schoongemaakt. Voor ze op stage gaan, hebben ze bij ons al veel in de praktijk geleerd.”

Toonen merkt dat er veel interesse is vanuit andere mbo-opleidingen naar de aanpak in Breda, waarbij vanaf het begin studenten in de praktijk worden opgeleid. ,,Steeds meer mensen uit het recreatieonderwijs komen een dagje naar Breda.”