Tweeduizend opvangplekken voor Oekraïners beschikbaar in de regio, crisisteam bespreekt locaties

Scooter­rijd­ster (58) gewond bij botsing met auto in Zundert

ZUNDERT - Een 58-jarige scooterrijdster raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing met een auto in de Molenstraat in Zundert. De Zundertse werd overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is niet bekend.

4 maart