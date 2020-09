Uitbaatster kapot van auto die caféjeugd schept en meters mee sleurt: ‘Echt verschrikkelijk’

Techniek­bus doet zorgcentra Breda aan: van pillendoos­je met alarm, keyfinder tot lichtsnoer met sensor

23 september BREDA - Een pillendoosje met een alarmpje, een keyfinder voor als de sleutel is zoekgeraakt of een beveiliging die bij rook of walm het fornuis uitschakelt. Of wat te denken van een bril om de ogen mee te druppelen. Het is allemaal te vinden in de Inspiratiebus, woensdag gelanceerd.