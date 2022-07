Uitblinker Pepijn (17) uit Bavel slaagde cum laude en gaat studeren op Oxford University

Tien woningen in Bredase wijk Wisselaar worden duurzaam: ‘Dit helpt om de kloof te dichten’

BREDA - Tien woningeigenaren in de Bredase wijk Wisselaar krijgen van de gemeente subsidie voor het verduurzamen van hun huizen. De subsidie is speciaal bedoeld voor mensen in ‘kwetsbare’ wijken die het aanpassen van hun woning moeilijk zelf kunnen bekostigen.

12 juli