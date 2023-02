Uitgerekend Sydney van Hooijdonk velt het NAC van vader Pierre en bekert door met Heerenveen

Hoge actiebe­reid­heid in Amphia Ziekenhuis: ‘Er zijn medewer­kers die hun benzine niet kunnen betalen’

BREDA/ROOSENDAAL – De boodschap op spandoeken in het Amphia Ziekenhuis is duidelijk: ‘De zorg staat in brand, maar wij staan in de kou’. De geklapte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) drijft de actiebereidheid in het ziekenhuis van Breda en Oosterhout flink op.

6:00