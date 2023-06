Uitzendbedrijf grijpt mis bij huisvesting 250 arbeidsmigranten in Etten-Leur: concurrent kaapt pand weg

Hoe beelden uit Zundert en Rijsbergen terechtkwa­men in clip van wereldhit Lana Del Rey

Een verrassing van jewelste is het. Zangeres Lana Del Rey kondigde dinsdag slechts één week op voorhand een reeks grote concerten in Europa aan. Onder meer in Amsterdam. Dat de Amerikaanse muzikante soms opvallende trucs uithaalt, weten ze in Zundert en Rijsbergen al langer. In 2011 gebruikte ze beelden uit een Brabants filmpje voor de clip van het nummer Video Games.