Ulicoten is blij: aanpak fietspaden zit op schema

ULICOTEN - In vol ornaat, met helm en veiligheidshesje, zag wethouder Hans van Tilborg vrijdagochtend dat het goed was. De aanpak van de fietspaden tussen Baarle-Nassau en Ulicoten ligt keurig op schema.

,,Volgende week ronden we het pad aan de ene kant af. Na de vakantie, op 5 september, beginnen we met de overkant (3,4 kilometer). Eind oktober zijn we klaar”, zegt hoofduitvoerder Richard van den Beemd van Dura Vermeer. ,,Het was hard nodig”, voegt hij er fijntjes aan toe.

Slechte gesteldheid

Met name in Ulicoten werd al lang geklaagd over de slechte gesteldheid van de fietspaden. Wortelopdruk en verzakking door mollengangen maakten de onverlichte paden gevaarlijk. Van Tilborg: ,,In 2018 hebben we al een stuk proef gedraaid. Na een evaluatie kwam er groen licht om de rest ook te vernieuwen.”

Quote Ons beleid is eigenlijk om in het buitenge­bied zo weinig mogelijk verlich­ting te hebben, in verband met de nachtrust van dieren Wethouder Hans van Tilborg, wethouder gemeente Baarle-Nassau

De oude asfaltlagen zijn verwijderd. De paden worden voorzien van een fundering van hydraulisch betongranulaat met daarbovenop nieuw asfalt. Dikke kunststoffolie moet voorkomen dat er wederom mollengangen en worteldruk ontstaan.

Verlichting

De renovatie van de paden kost de gemeente zo’n 700.000 euro. Daarbovenop komt nog 61.000 euro voor verlichting, die Enexis Netbeheer voorjaar 2023 zal aanbrengen. Tot grote opluchting van met name Ulicotense ouders, van wie de kinderen in Baarle-Nassau op een sportclub zitten. De verlichting moet de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel op de fietspaden verbeteren.

Volledig scherm Het fietspad van Baarle naar Ulicoten. © gemeente Baarle-Nassau

Van Tilborg: ,,Ons beleid is eigenlijk om in het buitengebied zo weinig mogelijk verlichting te hebben, in verband met de nachtrust van dieren. De gemeenteraad is er in dit geval toch akkoord mee gegaan. We hebben gekozen voor oriëntatieverlichting op kritieke punten. Het gaat om 31 lichtmasten. Volgens de normen openbare verlichting zouden dat er ruim 100 moeten zijn, dat scheelt toch een hoop aan licht.”