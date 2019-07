Ulvenhouts boek over zwemles: ‘We zijn gefixeerd op diploma's, maar moeten met moeilijkere omstandigheden leren omgaan’

‘Ik geef high fives en een boks, maar ben wel altijd mevrouw Faqir’

11:15 BREDA - Hoe is het om in het onderwijs te werken? De winnaars van het BN DeStem Onderwijsgala vertellen. Vandaag deel 3: Chaimae Faqir van Tessenderlandt in Breda, Leraar van het Jaar in het voortgezet onderwijs.