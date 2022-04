Ulvenhouts Oranjefeest vol muziek

Albert Brosens, zanger van het NAC-club­lied, op 84-jarige leeftijd overleden

BREDA - De Bredase zanger Albert Brosens is op 84-jarige leeftijd overleden. Brosens werd met name bekend als zanger van het NAC-clublied ‘Hé, hé, hé, hé, Hup NAC’, dat nog altijd voor de aftrap van iedere thuiswedstrijd in het Rat Verlegh Stadion gedraaid wordt.

