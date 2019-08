Unieke transfer: hoofdofficier (60) die weg moest door verziekte werksfeer, wordt advocaat in Breda

BREDA - Voormalig hoofdofficier van justitie Charles van der Voort (60) begint als advocaat in het arrondissement Breda. De officier die oktober vorig jaar opstapte als topman van het parket in Breda, wordt vrijdag bij de rechtbank beëdigd als advocaat.

Een opmerkelijke opeenvolging van functies in hetzelfde werkgebied.

Van der Voort begint in het advocatenkantoor VOI (Italiaans voor : Voor U). Dat kantoor bestaat sinds 1 juli. Nu werken er al advocaat Ivo Leenders en een derde collega. VOI is gespecialiseerd in fiscaal strafrecht en financiële fraude.

De Nederlandse Orde van Advocaten ziet in de overstap in zijn algemeenheid geen bezwaar: ,,De lokale deken van de orde gaat na of iemand voldoet aan alle vereisten om advocaat te worden. De betreffende persoon moet verder zijn eigen afwegingen maken en zal zich uiteraard moeten houden aan alle kernwaarden van een advocaat, zoals de geheimhoudingsplicht”, aldus een woordvoerder.

Verziekte werksfeer

Van der Voort stapte op als hoogste baas van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Hij en andere leden van de parketleiding trokken hun conclusies nadat een onderzoek van het landelijke OM een verziekte interne werksfeer en een gebrek aan transparantie boven tafel had gebracht.

Er werd zeer uiteenlopend over de hoofdofficier geoordeeld. Binnen de kring van officieren en politieleiding waren er mensen die hem hoog hadden als gedreven ‘crimefighter’. Een aantal officieren heeft zelfs bij minister Grapperhaus onvrede geuit over het feitelijk gedwongen vertrek van de parketleiding. Maar er waren ook nogal wat collega’s en medewerkers die niet uit de voeten konden met het naar verluidt eigengereide optreden van Van der Voort.

Quote De lokale deken van de orde gaat na of iemand voldoet aan alle vereisten om advocaat te worden. De betreffen­de persoon moet verder zijn eigen afwegingen maken Nederlandse Orde van Advocaten

Hij werd tijdelijk toegevoegd aan het Parket-Generaal. Gedurende die periode is hij tot de conclusie gekomen dat zijn toekomst niet binnen het Openbaar Ministerie ligt. Eind deze maand komt formeel een einde aan zijn dienstverband bij het OM.

Desi Bouterse

Van der Voort heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug in zijn dertigjarige loopbaan als aanklager. Hij heeft geruchtmakende zaken op zijn naam, zoals de betrokkenheid van Desi Bouterse bij cocaïnehandel. Maar ook werd hij in de jaren negentig een keer op non-actief gesteld nadat bewijsmateriaal in de zogeheten Leidse Balpenmoord zou hebben laten vernietigen.

Breda

In 1997 werd hij benoemd als officier in Breda, in 2015 werd hij hoofdofficier van het parket Zeeland-West-Brabant. Hij kreeg te maken met de affaire rondom officier Lucas van Delft, die in overspannen toestand een bedreiging aan zijn eigen adres in scène had gezet.