UVV’40 duwt PCP onder de streep, WDS'19 mag weer dromen van promotie

Geschokte reacties op onderzoek naar misstanden asieltie­ners: ‘Maak een noodwet’

DEN HAAG/OOSTERHOUT - Schrijnend, onacceptabel en schokkend. Zo noemen Tweede Kamerleden de situatie van kinderen en jongeren in de noodopvang na het lezen van het onderzoek van deze site. Daaruit blijkt dat jonge asielzoekers zich extreem onveilig en verwaarloosd voelen en kwamen meer misstanden aan het licht. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Conny Rijken ,,De eerste reactie is: schrikken. De tweede reactie is: alwéér?!”