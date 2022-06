Van carnavalsspullen tot puzzels: in de hobbykamer van Albert is van alles te vinden

de hobbykamer van...De hobbykamer van Albert van Poppel is multifunctioneel. Maar dat de Bredanaar een groot muzikaal carnavalshart heeft, is in één oogopslag duidelijk. De naam Huysluy, de band waarmee Van Poppel vorig jaar het 4 x 11 jarig bestaan vierde, komt overal terug: op vaantjes, boeken, dvd’s, sjaaltjes, eretrofeeën, speciaal gebrouwen biertjes en ga zo maar door.

In een van de hoeken staat een oefen-sousafoon. Beneden kwamen we al een ander exemplaar tegen met daarop de naam - jawel - Huysluy. ,,Wanneer ik alleen ben en wat wil spelen, zit ik hier. Maar als er anderen komen om samen wat te oefenen, dan zitten we beneden. Kennelijk is Van Poppels spel goed aan te horen. Klachten van de buren heeft hij in elk geval nog nooit gekregen.

De hobbykamer van... Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten je elke week zo’n ruimte zien. Heb jij ook een fijne hobbykamer waar we mogen langskomen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl met je naam, woonplaats en telefoonnummer.

In de wandkasten staan rijen vol strips. Van Suske en Wiske tot Valliant, Lucky Luke en Asterix. ,,Dat is een hobby die ik als kind opgevat heb’’, zegt hij. ,,Eerlijkheidshalve zeg ik erbij dat ik tegenwoordig meer verzamelaar dan lezer ben.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Maanden bezig

Op tafel en in de kast staat een aantal puzzels. Wat op zichzelf weer een andere hobby is. ,,Die van 3000 stukjes heb ik net weer opgeborgen. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. En wat denk je: ben ik bijna klaar, kom ik erachter dat ik één stukje mis in het midden.”

Quote Momenteel ben ik vooral bezig met het overzetten van oude VHS-ban­den op usbstick Albert van Poppel

Hoeveel stropdassen zich in de hobbykamer bevinden, is niet exact te zeggen. Maar ‘honderden’ lijkt vrij accuraat. ,,Wanneer we optreden draag ik steevast vijf stropdassen”, legt Van Poppel uit. ,,Waarbij ik dan een selectie probeer te maken die past bij de gelegenheid.” Dat wil zeggen dat binnenkort de dassen met een Spaans thema uit de kast kunnen. ,,Dan treden we op bij de Vuelta.”

Een schilderij op een schildersezel verraadt nog een andere hobby. ,,Het schilderen zelf doe ik elders.” De ene week brengt Van Poppel meer door op zijn hobbykamer dan de andere. Al naargelang het seizoen. ,,Tegen de carnaval zit ik hier meer. Momenteel ben ik vooral bezig met het overzetten van oude VHS-banden op usbstick.”