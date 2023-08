Van Havenfeesten tot kunstdoolhof: 5 x dit doe je komend weekend in Breda

Spookrij­der veroor­zaakt levensge­vaar­lij­ke situatie in Breda: auto's moeten op laatste moment uitwijken

BREDA - Een 20-jarige scooterrijder is zondag na een achtervolging aangehouden in winkelcentrum de Barones. Hij was een gevaar voor andere weggebruikers, doordat hij langere tijd tegen het verkeer in reed.