Van klusbus tot energiezuinige wasmachines, gemeenten zijn volop bezig met de energiecrisis: ‘Mensen ervaren onrust’

Kookwinkel viert jubileum in binnenstad Breda: ‘Het wordt hier steeds internatio­na­ler’

BREDA - Uitgangspunt van De Kookwinkel in Breda was en is nog steeds: alles verkopen waarmee je eten klaarmaakt. Dus geen serviezen en bestek, wel potten en pannen. ,,Dat was 35 jaar geleden al een goed idee”, zegt eigenaar Yvette Elbers.

5 oktober