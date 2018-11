Van wapen- en drugshandel verdachte ex-advocaat Bart V. uit Dongen onder dwang naar rechtbank

Het bevel is bedoeld om ‘meneer V. zo spoedig mogelijk op zitting te krijgen’, aldus de rechter. ,,Wat ons betreft gaat dat misschien vandaag nog gebeuren.”

Kwetsbaar

V. heeft zich dinsdag gemeld bij de crisisdienst van het GGz, een dag voor de driedaagse inhoudelijke behandeling van zijn zaak begon. Volgens mr. Najet Assouiki, de raadsvrouw van V., is hij ‘kwetsbaar’ en is de situatie ‘zeer zorgwekkend’.

Maar wat er nou precies met hem aan de hand is? Heeft de terugval te maken met de drank- en drugsverslaving, waar V. eerder aangaf mee te kampen? Dat mag Assouiki niet meedelen: ,,Hij heeft mij niet gemachtigd om in zijn afwezigheid het woord te voeren.”

Uitstel

V. werd in januari vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Onder voorwaarde dat hij zijn gezicht zou laten zien bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Een voorwaarde waar hij blijkbaar nu niet aan kon voldoen.

Assouiki vroeg om de zaak uit te stellen. ,,Zodat zijn persoonlijke belangen goed worden afgewogen, dat hij aan zijn aanwezigheidsplicht kan voldoen. Ik weet hij graag zijn zegje wil doen, zijn rechtsbelangen zijn groot. Ik vind heel belangrijk hij er bij kan zijn.”

Het Openbaar Ministerie zag er weinig in en vroeg om het bevel medebrenging van de rechter. Volgens de officier kwam er vanuit de advocate van V. te weinig onderbouwing om de zaak uit te stellen. Volgens haar is het ‘uitstel van executie’: ,,Het zal moeilijk zijn voor hem, dat begrijp ik. Maar dat zal het over een paar maanden, een paar weken, net zo goed zijn.”

Daar ging de rechter in mee. Verwachting is dat V. vrijdag alsnog in Rotterdam verschijnt.

Anderen

In de zaak om V. staan nog vijf anderen terecht. Tegen Himmet P. werd woensdag een straf geëist van 12 maanden onvoorwaardelijk, voor drugshandel. Zijn schoonvader zou als ‘hulpje van’ volgens het OM vier maanden cel moeten krijgen. Tegen Gerard K., een contact van V. en oud-lid van No Surrender waar het hele onderzoek mee begon, werd een werkstraf geëist. Hij had honderd kogels in zijn huis liggen.