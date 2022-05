Vanwege aanhoudende droogte per direct onttrekkingsverbod ingesteld in delen West-Brabant

Geen woningen, maar toch woonblok­ken met 87 appartemen­ten bij Klokken­berg: ‘Kan niet anders’

BREDA - Landgoed De Klokkenberg in Breda wordt uitgebreid met drie woonblokken voor in totaal 87 appartementen, pal aan de Galderseweg. De nieuwbouw in de zogeheten boskamers, open gebiedjes waar de boer eeuwen geleden zijn vee hield, komt in de omgeving van het gesloopte Berkenhofcollege. De bouw op die plek is fel omstreden.

28 april