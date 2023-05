Veel drugsdealers in Heusdenhout? B en W krijgen geen signalen van grote overlast

Carnavals­clubs Bergen op Zoom en Prinsen­beek in geweer tegen periode doorstroom­toets

BERGEN OP ZOOM/PRINSENBEEK – Ook in Bergen op Zoom en Prinsenbeek is onvrede ontstaan over de planning van de doorstroomtoets voor groep 8 die volgend jaar samenvalt met carnaval. De Bergse VVD-fractie stelde er donderdagavond vragen over in een commissievergadering.