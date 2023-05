Veel onrust over hoogbouw Stationsplein Etten-Leur: ‘Het is proppen, proppen, proppen. En allemaal bij ons!’

Bredase milieukun­di­ge bezorgd over vondst plastic bolletjes in de Mark: ‘Dat kan toch niet gezond zijn?’

BREDA - Ingenieur milieuhygiëne Joost Barendrecht maakt zich zorgen over de toename van plastic in het milieu zoals nurdles in de Mark en plastic afval op de oevers van de rivier. ,,Nederland is vergeven van het plastic. Dat kan toch niet gezond zijn?”