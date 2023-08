Verbazing over drugslab vlak achter autobedrijf in Breda: ‘Voor hetzelfde geld ontploft er iets’

Niels Laros wint weer op EK onder 20 jaar: talent uit Oosterhout schrijft ook 5000 meter op zijn naam

Niels Laros uit Oosterhout kent een uiterst succesvolle deelname aan de Europees kampioenschappen Onder 20. Nadat hij woensdag de 1500 meter won, zegevierde hij een dag later op de 5000 meter. In een tijd van 14:11.82 kwam hij als eerste over de meet.