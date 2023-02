Verbouwing ‘ideaal droomhuis’ Princenhage ontaardt in burenruzie: ‘Het meedenken houdt een keer op’

Ook West-Brabantse gemeenten geven aan Giro555: ‘Soms is geld beter dan dekens’

ETTEN-LEUR - Geef je als gemeente ook geld aan Giro555? Diverse West-Brabantse gemeenten hoeven daar niet lang over na denken, andere moeten het daar toch nog even over hebben. ,,De nood is hoog, maar hulp aan Turkije en Syrië moet passend en proportioneel zijn.”