Verdacht pakketje op perron station Breda blijkt niet gevaarlijk, ingang Belcrum weer toegankelijk

video + update Gewonde bij steekpar­tij in huis in Breda, toestand slachtof­fer stabiel

15:57 BREDA - In een huis aan de Otterring in Breda is zaterdagmiddag rond 13.00 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Later op de middag bleek dat zijn toestand stabiel is.