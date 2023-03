Verdachte (20) meldt zich voor zware mishandeling in Breda, slachtoffer met glas in gezicht geslagen

In de uitzending werd een mishandeling in Breda behandeld, waarbij een man tijdens het stappen zware verwondingen in zijn gezicht opliep. De verdachte geeft zelf aan dat hij zich niks meer van het incident herinnert.

Herkenbaar in beeld

De verdachte uit de Gelderse plaats Goor was tijdens de uitzending herkenbaar in beeld. Hij zou in de nacht van 2 op 3 december 2022 een glas in het gezicht van het slachtoffer hebben geslagen. Dat gebeurde tijdens een avondje stappen in Café Nassau aan de Vismarktstraat.

Het slachtoffer liep door de klap zware verwondingen aan zijn gezicht op. Zo zat er glas in zijn ogen en had hij een diepe vleeswond boven zijn wenkbrauw. Na de mishandeling werd de wond met veertien hechtingen gedicht. De man heeft het zicht in zijn rechteroog nog steeds niet volledig terug.

Recherche belt verdachte

Toen de verdachte zichzelf op televisie herkende, nam hij contact op met de redactie van Bureau Brabant. Daarop werd hij gebeld door de recherche, die hem graag wilde spreken. De man wordt snel uitgenodigd voor een verhoor.