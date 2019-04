Verdachte Janie H. van gewelddadige dood Breda zwijgt voorlopig: ‘Hij moet tot rust komen‘

Wellicht woningen in Heilige Hartkerk na uitblijven nieuwe exploitant

7:01 BREDA - In de Heilige Hartkerk aan de Baronielaan komen mogelijk toch appartementen. Dit blijkt uit een informatie-avond georganiseerd door Aannemersbedrijf Van Agtmaal en de gemeente. Eerder was het de bedoeling dat er horeca en kantoren in de kerk zouden komen. De exploitant hiervoor viel echter weg en hoop dat een nieuwe investeerder zich aanbiedt is tanende.