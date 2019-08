Verdachte van doodsteken Megan (15) was klasgenoot: ‘We voelen ons enorm verslagen’

De politie vertelt dat de twee klasgenoten waren. ,,Of dat komend schooljaar ook zo zou zijn, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hun vakkenpakketten waren", vertelt een politiewoordvoerder. Het Onze Lieve Vrouwelyceum rouwt om de dood van de vijftienjarige Megan. ,,We voelen ons enorm verslagen door dit grote verlies. Het is niet te bevatten dat de stoel van Megan vandaag, nota bene op de eerste dag van het schooljaar, leeg blijft”, laat rector Gijs van Wijlen weten. Dat de verdachte ook leerling is van de school maakt het volgens Van Wijlen ‘extra ingewikkeld’.

'Staan voor elkaar klaar’

Onderzoek

Vanavond hoopt de politie het onderzoek in de woning aan de Bilderdijkstraat af te ronden. ,,Daarna gaan we verder met aanvullend onderzoek. Dan spreken we mensen uit de omgeving van het slachtoffer en de verdachte. Zo hopen we een beeld te kunnen krijgen wat er is gebeurd", aldus een woordvoerder die zegt niet te weten hoelang dat onderzoek gaat duren. ,,Er is in ieder geval nog heel veel werk te doen", stelt de woordvoerder.