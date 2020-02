Verdachten mega-opslag van harddrugs in Nieuwendijk komen vrij

De rechtbank in Breda vindt zijn persoonlijk belang - hij kan nu een baan krijgen - groter dan het algemeen belang om hem nog vast te houden tot aan de strafzaak.

De 22-jarige verdachte zit al te lang in voorlopige hechtenis, betoogde zijn advocaat Cem Polat tijdens een voorbereidende zitting. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd in oktober vorig jaar in Waalwijk aangehouden. Maar er is nog geen zicht op de inhoudelijke behandeling.

Bij de inval in een bedrijfsloods aan de Rijksweg langs de A27 trof de politie ruim 405 kilo MDMA aan, alsmede brokken amfetamine en een pond cocaïne. MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen. Het wordt ook wel gebruikt in de vorm van kristallen of poeder. Het spul in Nieuwendijk zou een straatwaarde hebben gehad van miljoenen euro’s.

Advocaat Polat bracht naar voren dat er geen DNA van zijn cliënt is aangetroffen. En de man zou alleen geld hebben geleend aan een van de andere verdachten. In de veronderstelling dat die dat zou gebruiken voor zijn reguliere bedrijf. Maar later bleek dat er ‘andere dingen’ mee werden gedaan. Volgens de officier van justitie betrof het echter betalingen van de huur voor het pand waarin de grote partij drugs werd aangetroffen.