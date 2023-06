Verdachten uit Oosterhout en Breda opgepakt voor explosie bij coffeeshop in Rotterdam

Fooien op vakantie: in dit land kun je beter geen extraatje geven aan het personeel

Hoewel het niet verplicht is, is fooi voor horecapersoneel toch een leuk extraatje. In Nederland is de vuistregel vaak 5 tot 10 procent van het bedrag. Maar hoe werkt het eigenlijk over de grens? Dit is de fooi-etiquette van land tot land.