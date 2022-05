Verhaal van Terheijden straks voor iedereen te zien op film: ‘Veel mensen weten niet wat hier gebeurd is’

Zaterdag­avond stapavond trekt veel jongeren naar Breda Jazz Festival

BREDA - Breda Jazz Festival en de uitgaansavond lopen deze zaterdag moeiteloos in elkaar over. Alsof de jeugd nooit op andere muziek is losgegaan dan jazz, staan populaire staplocaties als de Havermarkt en de Haven vol met jongeren. Ook op andere plekken in de binnenstad is het deze avond dringen geblazen.

29 mei